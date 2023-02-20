محاولات مكثفة لانتشال طفل عمره 6 سنوات سقط في بيارة صرف صحي بدمياط

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تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، جهودها لانتشال الطفل "عماد" الذي سقط مساء اليوم في بئر صرف صحي بقرية كفر الغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة.

كان الطفل عماد محمود حليم والذي يبلغ من العمر 6 سنوات، يسير بجوار بالوعة صرف صحي، بقرية كفر الغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد وسقط داخل البئر.

وتلقى اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بسقوط طفل يدعى، عماد محمود حليم داخل بالوعة صرف صحي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحدث، لمحاولة انتشال الطفل من البئر.

وبدأ فريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وفرق الإنقاذالتابعة للحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي في محاولة استخراج الطفل وحتى الآن لم يتم استخراجه.

وتواصل الأجهزة المعنية محاولات الانقاذ عن طريق الحفر بالمعدات الثقيلة، وماكينات سحب المياه، وذلك من أجل سرعة انتشال الطفل من داخل البئر.