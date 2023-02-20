طوارئ في السياحة استعدادا لإنهاء إجراءات رحلات العمرة خلال شعبان ورمضان

أعلن القطاع السياحي الرسمي المتمثل في وزارة السياحة والآثار، والخاص المتمثل في غرفة شركات السياحة، حالة الطوارئ استعدادا لإنهاء إجراءات رحلات العمرة لموسم الذروة التي تبدأ اليوم مع غرة شهر شعبان، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتوضح المؤشرات، أن أسعار برامج رحلات العمرة خلال موسم الذروة ستشهد ارتفاعا؛ بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران والغرف الفندقية بالمملكة العربية السعودية، بالقياس بأسعار البرامج التي وضعتها شركات السياحة بسبب استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي.

واستقرت وزارة السياحة والآثار، على الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر شعبان، بنفس النظام المفتوح المتبع منذ بداية انطلاق الموسم في أكتوبر الماضي.

وبدوره، قال أحمد الديري عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة استعدت تماما لإنهاء إجراءات رحلات العمرة لموسم الذروة، مشيرا إلى أن غالبية شركات السياحة انتهت من تسويق برامج العمرة الخاصة بها خلال شهري شعبان ورمضان، بالرغم من الزيادة الكبيرة.

وأضاف أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، أعلنت أسعار برامج رحلات عمرة موسم الذروة في شهر شعبان، موضحا أن الغالبية العظمى من شركات السياحة حددت بداية سعر برنامج العمرة المستوى الاقتصادي الذي يبلغ مدته 15 يوما بـ30 ألف جنيه.

وأكد أن برامج العمرة المستوى الاقتصادي التي سيتم تنظيمها خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان وتستمر لبضعة أيام من رمضان ستبدأ من 35 ألف جنيه.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلات شعبان ارتفعت بنحو 25%، عما كانت عليه خلال شهر رجب الماضي، لافتا إلى أن أسعار الغرف الفندقية ارتفعت خلال شعبان بذات الزيادة التي طرأت على سعر تذاكر الطيران، حيث إن تلك الأسعار ستشهد زيادات أخرى خلال شهر رمضان.

وأشار الديري، إلى أن شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة وضعت بنودا في برامج العمرة تتيح لها زيادة سعر البرنامج حال زيادة أسعار تذاكر الطيران عن الأسعار الاسترشادية التي تم تسعير البرنامج علي أساسها، موضحا أن شركات السياحة وضعت أسعار برامج العمرة خلال شعبان بحساب أن سعر تذكرة الطيران ستكون في حدود 7500 جنيه في الوقت الذي تجاوز فيه سعر تذكرة الطيران حاليا حاجز الـ10 آلاف جنيه.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أنه بسبب زيادة أسعار الطيران والغرف الفندقية خلال عمرة شعبان بالقياس بأسعار البرامج التي وضعتها شركات السياحة، أخبرت الشركات المنظمة لرحلات العمرة الحاجزين لديها بأن أسعار البرامج قد شهدت ارتفاعا، وخيرت المواطنين بعد شرح الأسباب ما بين إلغاء الحجز أو زيادة سعر البرنامج، خاصة أن الشركات ليست مسؤولة عن تلك الزيادات.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين المصريين على السفر لأداء العمرة خلال شهري شعبان ورمضان يبدو جيدا حتى الآن، لافتا إلى أن غالبية حجوزات المصريين خلال هذين الشهرين اتجهت للبرامج الاقتصادية؛ لجودة خدماتها وملاءمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر لأداء العمرة كل عام.

وتراوحت أسعار العمرة 2023 خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 ويناير وفبراير من العام الجاري، ما بين 25 إلى 28 ألف جنيه، بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها 15 يوما، إلا أنه بداية من عمرة شهر شعبان من العام الهجري الجاري 1444 فإن أسعار البرامج ستبدأ من 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها 14 يوما.