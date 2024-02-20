أكدت هيئة الانتخابات في السلفادور فوز حزب "الأفكار الجديدة" الذي ينتمى إليه الرئيس نجيب أبو كيلة بـ 54 مقعدا من بين 60 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مطلع هذا الشهر بعد عملية إعادة فرز الأصوات.

يشار إلى أنه تم إعادة فرز نحو 30% من صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية وجميع صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية، اللتين أجريتا في الرابع من فبراير الجاري.

وفاز أبو كيلة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 82% من الأصوات.

وتحدثت وسائل الاعلام المحلية عن مشاكل في الأصوات مثل ازدواجية التصويت عند تحميل البيانات للنظام الإلكتروني.

وسوف يحصل كل من التحالف الجمهوري القومي وأحزاب المؤتمر الوطني على مقعدين لكل منهما في البرلمان، في حين سوف يشغل كل من حزبي المسيحيين الديمقراطيين و " في ايه ام او اس" مقعدا واحدا لكل منهما. ويشتهر أبو كيلة بتوجهه لقمع الجريمة والسلطوية.

ويحظر الدستور في السلفادور إعادة انتخاب رئيس البلاد لفترتين متتاليتين، غير أن قضاة المحكمة الدستورية الموالين للحكومة سمحوا لأبو كيلة بإعادة ترشيح نفسه.

ومن أجل تفادي الحظر المنصوص عليه في الدستور، يتعين على الرئيس الحصول على أجازة من أداء مهام عمله لمدة ستة أشهر، حتى الموعد المقرر لإعادة تنصيبه في الأول من يونيو.