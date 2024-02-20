إيطاليا تعقد اجتماعا عبر الفيديو لمجموعة السبع في الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا

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يلتقي قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم السبت المقبل، في الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، بمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وبصفتها رئيس مجموعة السبع، تترأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني المؤتمر، حسبما أعلن مكتبها اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن يركز الاجتماع على دعم أوكرانيا.

وتضم مجموعة السبع كلا من إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان.

وهذا هو أول مؤتمر رسمي لقادة مجموعة السبع منذ تولي إيطاليا رئاسة المجموعة في مطلع العام.

ومن المقرر أن يتم تبني إعلان مشترك في ختام المؤتمر.