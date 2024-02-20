البنتاجون: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية قرب اليمن

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة مسيرة أمريكية قرب اليمن بصاروخ أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج "تم أمس الاثنين إسقاط مسيرة أمريكية من طراز أم كيو-9 قبالة سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر"، بحسب إذاعة الحرة الأمريكية.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو حوثي.

كانت شبكة سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد أفادت نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة تجري تحقيقا بعد تحطم طائرة أمريكية مسيرة، بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف تابعة للحوثيين ردا على قيامهم باستهداف السفن في البحر الأحمر، مايهدد حركة الشحن البحري العالمية.

وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".