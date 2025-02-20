 صلاح يقترب من رقم مميز لفاردي في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صلاح يقترب من رقم مميز لفاردي في الدوري الإنجليزي

أمير نبيل
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 12:34 م

 

نجح محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في تحقيق رقم مميز مع فريقه هذا الموسم بتسجيله في مرمى أستون فيلا.

وأحرز صلاح هدفا لفريقه ضمن التعادل 2-2 مع أستون فيلا مساء الأربعاء في مباراة الجولة الـ 29 المُقدمة بين الفريقين في البريميرليج.

وبحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية فإن مساهمات صلاح التهديفية "تسجيل وصناعة"، منحت ليفربول 31 نقطة هذا الموسم، ليكون أعلى معدل نقطي يحصل عليه نادٍ من خلال مساهمات هدافه، بعد الإنجليزي جايمي فاردي.

وتألق فاردي مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016 الذي حصد فيه "الثعالب" لقب الدوري الإنجليزي حيث قادت مساهماته فريقه لتحقيق 32 نقطة كاملة على مدار الموسم ككل.

ويملك صلاح فرصة في المباريات القادمة لتخطي هذا الرقم حال قدم مساهمات تهديفية ساعدت فريقه على حصد مزيد من النقاط.


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