ولي العهد السعودي يؤكد لـ بوتين أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات الدولية

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًا اليوم الخميس، من الرئيس بوتين "جرى خلاله الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات."

وقالت (واس) إن ولي العهد السعودي أكد خلال الاتصال على "التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم إيمانًا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية."

وأضافت الوكالة الرسمية السعودية أن "الرئيس الروسي في بداية الاتصال قدم شكره وتقديره للمملكة ولولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وشكر الرئيس الروسي أمس الاربعاء القيادة السعودية على خلق مناخ جيد للمحادثات مع أمريكا، قائلاً إنه سوف يتصل بولي العهد السعودي ليشكره شخصيا على دور الرياض في المحادثات.

في الوقت ذاته، قال الرئيس الروسي "إن محادثاتنا مع أمريكا في الرياض لها نتائج إيجابية"، في حين أضاف أنه يعتزم الحديث مع الأمير محمد بن سلمان في الأيام المقبلة، ولفت في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء محادثات روسية- أمريكية- سعودية بشأن الطاقة.

وترى موسكو أن السعودية وفرت ملاذاً للمحادثات، إذ تقول روسيا إن المباحثات الروسية - الأمريكية تعد بداية لحل المشكلات العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة، طبقاً لما ذكرته ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.

وذكر بوتين أن روسيا والسعودية ستواصلان العمل في إطار أوبك بلس للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.