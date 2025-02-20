مبابي يقود تشكيل الأفضل في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن التشكيل الأفضل في إياب الملحق من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشهدت التنشكيل تواجد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الذي سجل هاتريك في شباك مانشستر سيتي، وكذلك المغربي شمس الدين طالبي، الذي سجل هدفين لكلوب بروج أمام أتالانتا.

وحسمت أندية ريال مدريد، باريس سان جيرمان، كلوب بروج، بنفيكا، آيندهوفن، فينورد، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تأهلها لدور ثمن النهائي.

وجائ التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (سيلتك)

الدفاع: نونو مينديس (باريس سان جيرمان) - دافيد هانكو (فينورد) - ريان فلامنجو (آيندهوفن) - فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد)

خط الوسط: أوركون كوكتشو (بنفيكا) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - أردون جاشاري (كلوب بروج)

الهجوم: المغربي شمس الدين طالبي (كلوب بروج) - نوا لانج (آيندهوفن) - كيليان مبابي (ريال مدريد).