الداخلية التركية تعلن اعتقال متهم بالإساءة لأردوغان في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه تم القبض على شخص نشر منشورات مسيئة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توجهه إلى سوريا.

وقالت الداخلية التركية في بيان لها: "في التحقيق الذي أجراه قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية لدينا، تبين أن الشخص الذي نشر منشورات مسيئة لرئيسنا على وسائل التواصل الاجتماعي هو "تي.جي." البالغ من العمر 49 عاما".

وتبين أن الشخص المقيم في منطقة كوتشوك تشكمجة بإسطنبول توجه إلى سوريا، وفق بيان الداخلية.

وأصدرت النيابة العامة في اسطنبول مذكرة اعتقال بحق هذا الشخص، وتم القبض عليه في سوريا، بدعم من المديرية العامة للاستخبارات الأمنية، ورئاسة إدارة الأمن، ومديرية الاستخبارات في هاتاي.

وختمت الداخلية بيانها بالقول: "باشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لدينا إجراءات قانونية ضد 97 حسابا قامت بنشر المحتوى المذكور، وقد تم حظر جميع هذه الحسابات بأمر من المحكمة".