الدفعة الـ17 من مرضى ومصابي غزة تدخل معبر رفح

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، بأن الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بقطاع غزة تدخل معبر رفح البري؛ من أجل التوجه لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك في نبأ عاجل لها، صباح الخميس.

وتأتي مغادرة الجرحى والمرضى لقطاع غزة، في إطار البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وبلغ عدد الذين استقبلتهم المستشفيات المصرية منذ بدء الهدنة وتوقف الحرب نحو 1600 جريح ومصاب ومرافق فلسطيني.

وقال مصدر طبى مسئول في شمال سيناء، إن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين كسور وجروح وحروق متفرقة بالجسد، وبتر في الأطراف، وإصابات بالعين، وأمراض القلب والكبد والكلى وأمراض الدم والأورام السرطانية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بين السابع من أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.