حكومة غزة تدين ازدواجية الصليب الأحمر خلال تسلم جثامين الأسرى

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، «ازدواجية معايير» اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال تسلم وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «بينما يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية».

وأضاف الثوابتة أن «هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وجاءت هذه الإدانة على خلفية تسليم الفصائل الفلسطينية، في وقت سابق الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب غزة.

وأظهرت عملية التسليم احترام الفصائل الفلسطينية لحرمة الموتى، عبر تسليم جثامين الأسرى الأربعة كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته.

وحمّلت حماس، في بيان الخميس، الجيش الإسرائيلي مسئولية مقتل الأسرى الأربعة إثر قصفه أماكن احتجازهم، بينما عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم.

وتعود الجثامين الأربعة إلى أم وطفليها والأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمها ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير الماضي.

وستفرج حماس السبت المقبل، عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى من بين آلاف الفلسطينيين في سجونها.

ويتعرض الفلسطينيون في سجون إسرائيل لتعذيب وتجويع وإهمال طبي، أدى إلى مقتل العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.