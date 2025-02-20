محافظ البحيرة تبحث مشاكل عدد من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، 24 مواطنًا خلال لقاء خدمة المواطنين اليوم الخميس، واستمعت إلى مشكلاتهم وبحثت طلباتهم بعناية واهتمام، بحضور كل الجهات المعنية.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج المحافظة لتعزيز مبدأ "المواطن أولا"، والعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين، مضيفة أن التواصل المباشر مع المواطنين يعزز من الشفافية ويخلق بيئة من التعاون المشترك بين المواطنين والمسئولين.

وشددت على المتابعة المستمرة من جميع الأجهزة التنفيذية لشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال، مؤكدة أن هذه المتابعة تعد جزءًا أساسيًا من تحسين الأداء العام وتعزيز رضا الجمهور.

ونوهت بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين.