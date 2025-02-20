أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بالعثور على عبوة ناسفة مكتوب عليها "الانتقام لمخيم طولكرم"، وقال مصدر أمني إن جميع العبوات الناسفة كانت مخططة للانفجار غدا لقتل مئات الإسرائيليين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتلقى تحديثات عن وقائع العبوات الناسفة في تل أبيب وسيجري قريبا تقييما للوضع الأمني، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك حيث وقعت، مساء اليوم الخميس، انفجارات في ثلاث حافلات اشتعلت فيهما النيران في موقف سيارات بمدينة بات يام بتل أبيب فيما وقع الثالث قرب مشفى فلفسون، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأعلنت بلدية بات يام، أن "الانفجارات بحسب تقييم أولي، كانت محاولة تنفيذ عملية فاشلة".

وأضافت أن "الحافلات وصلت إلى موقف السيارات، بأعجوبة، قبل وقوع الانفجار مباشرة".

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يعقد خلال ساعات مشاورات أمنية طارئة على خلفية العثور على عبوات ناسفة، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

بدورها، قالت كتائب القسام-كتيبة طولكرم إن "ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا".