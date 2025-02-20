ماذا نعرف حتى الآن عن انفجارات الحافلات في تل أبيب؟

وقع، مساء اليوم الخميس، انفجار حافلتين اشتعلت فيهما النيران في موقف سيارات بمدينة بات يام في تل أبيب. في المقابل، تحدثت الشرطة الإسرائيلية عن انفجار في ثلاث حافلات.

وأعلنت بلدية بات يام أن "الانفجارين بحسب تقييم أولي، كانا محاولة تنفيذ عملية فاشلة"، مشيرة إلى أن "الحافلات وصلت إلى موقف السيارات، بأعجوبة، قبل وقوع الانفجار مباشرة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية للتحقيق في ظروف الحادث. ولم تقع إصابات.

وبدأ الشاباك تحقيقا في احتمالية أن يكون تفجير الحافلتين في بيت يام كان يهدف لتنفيذ عملية مزدوجة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الشاباك يحقق في اشتباه زرع عبوتين ناسفتين بالحافلتين، ما أدى إلى انفجارهما.

وكان أول تقرير عن الانفجارات قد أدلى به أحد الحراس في موقف السيارات، حيث قال إنه بعد وقوع الانفجار مباشرة اشتعلت النيران في حافلة. وسيطرت طواقم الإطفاء من محطة الإطفاء في بات يام على الحريق الذي اندلع.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أنه يستدل من التقديرات الأولية لانفجار الحافلتين بأن اتجاه التحقيق يشير إلى محاولة لتنفيذ عملية، فيما جرى إيعاز جميع السائقين بمنطقة تل أبيب بتفقد حافلاتهم.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية "يشتبه بأن تفجير الحافلة في بات يام خلفيته قومية".

وأكد الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية وقوع انفجار في ثلاث حافلات ببات يام جنوب تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة تجري عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع عبوات ناسفة في الحافلات.