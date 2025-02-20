صحة قنا تنظم ورشة عمل لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات

تنظيم ورشة عمل لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات في قنا

نظمت مديرية الشئون الصحية بقنا، اليوم الخميس، ورشة عمل موسعة لمسئولي العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات، بهدف مناقشة الخطوات الصحيحة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين، والتغلب على معوقات التنفيذ والدفع بخطى التنفيذ الصحيح التي تساهم في حصول المرضى للرعاية الصحية اللازمة لهم وفقا للقواعد المحددة التي وضعتها الوزارة للمستحقين.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، أن ورشة العمل، تناولت الخطوات الصحيحة الواجب اتباعها لإجراء اللجنة الثلاثية الخاصة باستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والآلية اللازم اتباعها لصرف العلاج للمرضى المستحقين والمسجلين على المنظومة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة.

كما ناقشت ورشة العمل أهم معوقات التشغيل التي قد تواجه القائمين على المنظومة داخل المستشفيات والإجراءات اللازمة للتغلب على مثل تلك المعوقات مع عرض كل الحلول اللازمة لذلك.

وجرى مناقشة آخر المستجدات والتحديثات والقوانين الجديدة التي أقرتها الوزارة والتي تدعم حصول المرضى المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وكذا أهم الطرق للتسريع في استخراج القرارات لذوي الأمراض المزمنة ومرضى الغسيل الكلوي ومرضى السكر بما يدعم تقديم خدمات علاجية مناسبة، وتوفير رعاية صحية متكاملة للمرضى من أبناء المحافظة.