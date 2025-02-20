 تأجيل دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين - بوابة الشروق
الخميس 20 فبراير 2025 11:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

تأجيل دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين

الشروق
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 11:21 م

أجَّل الاتحاد المصري لكرة القدم منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري المحترفين بسبب منتخب المحلين.

وتقام منافسات الجولة 24 يوم 11 مارس بدلًا من يوم 26 فبراير الجاري حيث سينضم أكثر من عنصر من الدرجة الثانية لمنتخب المحليين.

ويقيم منتخب المحليين معسكرا تحضيرا بقيادة وائل رياض مدرب الفريق استعدادا لمواجهة منتخب جنوب افريقيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على ستاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على ستاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك