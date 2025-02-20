تأجيل دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين

أجَّل الاتحاد المصري لكرة القدم منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري المحترفين بسبب منتخب المحلين.

وتقام منافسات الجولة 24 يوم 11 مارس بدلًا من يوم 26 فبراير الجاري حيث سينضم أكثر من عنصر من الدرجة الثانية لمنتخب المحليين.

ويقيم منتخب المحليين معسكرا تحضيرا بقيادة وائل رياض مدرب الفريق استعدادا لمواجهة منتخب جنوب افريقيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على ستاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على ستاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.