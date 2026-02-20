بيستونز يواصل هيمنته على نيويورك نيكس بالموسم الاعتيادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل كيد كانينجهام 42 نقطة وأرسل 13 تمريرة حاسمة لزملائه واستحوذ على ثماني كرات مرتدة في تقدم حاسم بالشوط الثاني ليقود فريقه ديترويت بيستونز لإكمال سلسلة انتصاراته هذا الموسم على مضيفه نيويورك نيكس بفوزه 126-111 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فجر اليوم، الجمعة.

وفاز ديترويت في مبارياته الثلاث أمام نيكس بفارق إجمالي بلغ 84 نقطة، ليُحسن سلسلة انتصاراته في الموسم الاعتيادي ضد نيويورك إلى ست مباريات. وفاز نيكس في المواجهات الستة عشر السابقة بين الفريقين.

وأحرز كانينجهام 17 من 34 رمية ليسجل 40 نقطة أو أكثر في ثالث مباراة له هذا الموسم.

وحل بول ريد محل جايلن دورين (الموقوف من رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين) وسجل 18 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وثلاثة حوائط صد ليحقق بيستونز انتصاره التاسع في 11 مباراة.

وتصدر جالين برونسون قائمة أفضل مسجلي نيكس برصيد 33 نقطة وثماني تمريرات حاسمة. وأضاف كارل-أنتوني تاونز 21 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة في خسارة نيويورك للمرة الثالثة في خمس مباريات.

وفي مباراة أخرى، أحرز جالين جونسون 32 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل خمس تمريرات حاسمة ليواصل أتلانتا هوكس سيطرته على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لينهي سلسلة هزائم استمرت ثلاث مباريات بفوزه 117-107.

وسجل دونوفان ميتشل 17 نقطة وأضاف جيمس هاردن 16 نقطة وأرسل تسع تمريرات حاسمة لزملائه في فوز كليفلاند كافاليرز على ضيفه بروكلين نيتس 112-84 ليمدد الفريق سلسلة انتصاراته إلى ست مباريات.

وسجل كيفن دورانت 35 نقطة بنسبة 14 من 20 رمية في فوز هيوستن روكتس على مضيفه تشارلوت هورنتس 105-101 في أول مباراة بعد استراحة مباراة كل النجوم.

وسجل ستيفون كاسل 20 نقطة في فوز سان أنطونيو سبيرز على ضيفه فينكس صنز 121-94 في أوستن بولاية تكساس ليحقق انتصاره السابع على التوالي.

وتغلب واشنطن ويزاردز على ضيفه إنديانا بيسرز 112-105، فيما سجل براندون إنجرام 31 نقطة ليقود فريقه تورونتو رابتورز للفوز على مضيفه شيكاجو بولز 110-101.

وسجل باولو بانكيرو 30 نقطة بينما حقق أورلاندو رقما قياسيا في تاريخ الفريق بتسجيله 27 رمية ثلاثية خلال فوزه الساحق على مضيفه سكرامنتو كينجز 131-94.

وأحرز بنديكت ماتورين أعلى رصيد من النقاط له هذا الموسم بلغ 38 نقطة في أول مباراة على أرضه مع فريقه لوس انجليس كليبرز وأضاف كوهي ليونارد 23 نقطة في الفوز على دنفر ناجتس 115-114 في إنجلوود في ولاية كاليفورنيا.

وسجل جايلن براون 23 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وأرسل 13 تمريرة حاسمة لزملائه ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 121-110 على جولدن ستيت وريورز في سان فرانسيسكو.