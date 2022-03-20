وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان هاتفيا علاقات الصداقة وتطورات الأزمة في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

و تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية و العالمية، حيث بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

كما ناقش الوزيران ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

و أكد عبدالله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعمها للجهود المبذولة كافة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.