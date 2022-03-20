أوكرانيا: تهديد بشن هجوم على منطقة فولين من بيلاروسيا

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن التهديدات بشن هجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين الواقعة غربي أوكرانيا مرتفعة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتركز الغزو الروسي منذ بدايته على المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من أوكرانيا، على الرغم من أن الصواريخ ضربت أيضًا قاعدة يافوريف العسكرية الأسبوع الماضي، بالقرب من الحدود البولندية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أوكرانيا رأت تهديدًا بشن هجوم على فولين من القوات الروسية أو الجيش البيلاروسي، الذي لم يلتزم حتى الآن علنًا بإرسال قوات لدعم روسيا.

ونفى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة الماضية، وجود خطط لنشر أسلحة نووية في بلاده، معبرا عن أمله في ألا يضطر إلى ذلك.

ومنذ حشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية قبل انطلاق العملية العسكرية، دخلت جارتهما بيلاروسيا على خط الحرب بإعلان دعمها لموسكو.

هذا وكانت الولايات المتحدة حذرت قبل أسبوعين، روسيا من نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، حليفة موسكو المجاورة، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي.

وقالت المبعوثة الأمريكية أود فرانسيس ماكيرنان، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للحد من التسلح في 3 مارس الجاري، في تصريحات نشرتها بعثة الولايات المتحدة: «أي نقل للأسلحة النووية إلى بيلاروسيا سيمثل استفزازا خطيرا وسيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. ندعو بيلاروسيا إلى رفض سياسات روسيا بالتهديد والترهيب النوويين».

ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية من عدة جهات ضمنها الأراضي البيلاروسية. وتعرضت روسيا وبيلاروسيا لسلسلة من العقوبات الدولية منذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا بغية دفع روسيا إلى التوقف.

إلا أن الكرملين أصر على أن العمليات العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، وعلى رأسها نزع السلاح الأوكراني، وجعل الجارة الغربية دولة محايدة بعيدة عن الانضمام إلى الناتو.