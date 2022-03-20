عادت أسرة مسلسل " المداح اسطورة الوادي" ، من تصوير كل مشاهدها الخارجية في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر بحضور معظم أبطالها، على أن ينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال باقي المشاهد الداخلية غدًا في أحد اللوكيشنات الخاصة بقرية برقاش.



ويأتي ذلك من خلال نشاط مكثف ومستمر وفق الجدول الزمنى الذي وضعه صناع العمل، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على أحد القنوات الفضائية، وأحد المنصات الرقمية.



يذكر أنه تم طرح البوستر الرسمي للمسلسل، والذى تضمن أبطال العمل حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وخالد سرحان، وهبه مجدي، وسهر الصايغ.