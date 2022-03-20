الأردن يدين استهداف الحوثيين لمنشآت اقتصادية ومدنية في السعودية

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، استهداف الحوثيين لمنشآت اقتصادية ومدنية في السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية".

وجدد الناطق تأكيد موقف المملكة الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب، مشددا على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وكان المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أعلن اليوم أن قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية في السعودية اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون.