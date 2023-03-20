موسكو: نحترم حق الرئيس الصيني في التحدث مع من يريد ومتى يريد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يحترم حق الرئيس الصيني شي جين بينج، في التحدث إلى من يريد معلقا على معلومات حول اتصال محتمل من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي حديثه عما إذا كان الكرملين سيعترض إذا قرر الرئيس الصيني إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي من موسكو، أشار بيسكوف إلى أن "شي جين بينج يرأس دولة ذات سيادة، والكرملين يحترم حقه في التحدث مع من يريد ومتى يريد"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد بيسكوف: " نتعامل مع هذا الأمر باحترام، تماما كما يحترم الرفاق الصينيون ما يفعله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، في وقت سابق، إن واشنطن تأمل أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد زيارته المرتقبة لروسيا.

وأكد كيربي أنه: "يتم العمل على محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على الرغم من أن بايدن يرغب في إجراء مثل هذه المحادثة في المستقبل القريب ويريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر حتى 22 مارس الحالي.

واستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جين بينغ، في الكرملين، وسيبحثان عددا من القضايا المهمة، ومن أهمها الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا.

وشدد بوتين، على أن روسيا منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية، وأكد احترامه للمبادرة الصينية بهذا الصدد.