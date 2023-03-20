 رسميا.. إصلاح نظام التقاعد في فرنسا بعد فشل اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة - بوابة الشروق
الإثنين 20 مارس 2023 11:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. إصلاح نظام التقاعد في فرنسا بعد فشل اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:31 م

أصبح إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا نهائيا، بعد فشل نواب المعارضة في تصويتين لحجب الثقة عن الحكومة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك