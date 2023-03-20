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أصبح إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا نهائيا، بعد فشل نواب المعارضة في تصويتين لحجب الثقة عن الحكومة.