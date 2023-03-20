وفد إعلامي فرنسي يزور «القاهرة الإخبارية»

أشاد وفد إعلامي فرنسي، بقناة "القاهرة الإخبارية"، ووصفها أعضاء الوفد بالصرح العملاق الذي ينافس بقوة منذ لحظة انطلاقها، كما أشادوا بالتغطية الحيّة للأحداث والفعاليات لحظة وقوعها في جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة إعلاميين ومراسلين واسعة.

وأعرب الوفد الفرنسي عن طموحه بالتعاون مع "القاهرة الإخبارية"، التي تملك تجهيزات عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض.

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعضاء الوفد بمقر القناة، ضمن زيارتهم مصر.

وضم الوفد الفرنسي كلًا من: بيير لولوش وزير التعاون الأوروبي الأسبق، السيناتور فالير بواييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ألكسندر دلفال الكاتب والصحفي الفرنسي الكبير، ميشيل صبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة R20 للمناخ والدفاع عن المرأة، أنتوني كولونا مدير تحرير موقع ومجلة فالير اكتويل، فرانسيسكو دي ميريجيس الكاتب الصحفي بصحيفة الجرنال الإيطالية، بحضور الكاتب الصحفي المصري الدكتور عبدالرحيم على رئيس مجلس إدارة صحيفة "البوابة نيوز"، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير.

وأكد "الطاهري"، خلال اللقاء، أن "القاهرة الإخبارية" تم تجهيزها في 3 أشهر فقط وأنها تتبنى مبادئ السلام والأمن والمصداقية وسرعة بثّ الخبر ونقله، لافتًا إلى أنها تعمل على تدريب كوادرها بشكل مستمر ودوري، من خلال خبراء ومختصين؛ لمنح الإعلاميين المعلومات الكافية في القضايا التي يناقشونها، فضلًا عن حصولهم على تدريب خاص من خلال الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، التي تخرج فيها نحو 70 إعلاميًا من كوادر قطاع القنوات الاخبارية الذى يضم قنوات القاهرة الاخبارية واكسترا نيوز واكسترا لايف .

وأشار "الطاهري"، إلى أن "القاهرة الإخبارية" تنتمي لواحدة من أكبر المجموعات الإعلامية في الشرق الأوسط، وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية، وأنه قبل انطلاق القناة تم دراسة التجارب السابقة والبدء من حيث انتهوا، منوهًا بأن "المتحدة" أصدرت "القاهرة الإخبارية" لتقدم المحتوى الإخباري الإقليمي بشكل محترف، من خلال أحدث التجهيزات الفنية والتقنية.