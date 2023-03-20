الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا، في مستهل اجتماع في الكرملين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف شي"يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الصينية الروسية، لأن هناك منطقا تاريخيا في ذلك، لأننا أكبر الدول في المنطقة، فنحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل. هذا الوضع هو الذي يحدد أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين بلدين"، بحسب وكالة أر تي عربية"الروسية.

وذكر الرئيس الصيني: "أنا سعيد للغاية بدعوتك لي لزيارة دولة إلى روسيا مرة أخرى، خاصة بعد إعادة انتخابي كرئيس لجمهورية الصين الشعبية، وقد اخترت روسيا كأول دولة لأقوم بزيارتها".

واستطرد الرئيس الصيني أنه "بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وسوف يدعم الشعب الروسي زعيم البلاد في القيام بمهام جيدة".

من جهته، قال بوتين إن روسيا مستعدة لمناقشة مبادرة الصين لانهاء النزاع في أوكرانيا، مضيفا: "درسنا بعناية مقتراحاتكم لتسوية الأزمة الحادة في أوكرانيا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "سوف نناقش كل هذه القضايا بما في ذلك مبادرتكم التي ننظر إليها باحترام بالطبع".

ووصل الرئيس الصيني في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.