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طارق مصطفى ضمن المرشحين المحليين لتدريب الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:52 م

كشف خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المُقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي تم الاستقرار على رحيله.

وأكد لطيف أن طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك أسفي المغربي من ضمن المرشحين المصريين لخلافة فيريرا.

وقال لطيف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جميع الاسماء المصرية المتداولة حاليا مطروحة".

وتابع "من ميدو لخالد جلال وحلمي طولان وغيرهم، جميع هذه الأسماء مطروحة أمام مجلس الإدارة بكل تأكيد".

وواصل "كان هناك رغبة من جانب مجلس الادارة في التعاقد مع طارق مصطفى ، ولكن هو صعب بالنسبة له انه يترك ناديه المغربي حاليا".


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