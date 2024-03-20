حميد الشاعري يختار أحمد سعد للحصول على جائزة أفضل مطرب: صوت ملهوش مثيل

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفًا على البرنامج الإذاعي «حفلة توزيع جوائز»، والذي تقدمه الإذاعية جيهان عبدالله يوميًا على مدار شهر رمضان عبر أثير إذاعة «نجوم أف إم»، في الرابعة عصرًا.

واختار الشاعري، فيلم «الكيف» للحصول على جائزة أفضل فيلم، قائلًا إنه يحب هذا الفيلم جدًا لأنه شهد «مباراة في التمثيل» بين الفنانين يحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز وجميل راتب.

وقرر منح جائزة أفضل ممثل للفنانين أحمد زاهر، وفتحي عبدالوهاب، مشيرًا إلى أنه يختار أغنيات «نور العين» لعمرو دياب، و«أحلى حاجة فيكي» لمحمد حماقي، و«بتغيب» لتامر حسني، لمنحهم جائزة أفضل أغنية.

ولفت إلى أنه يستمع إلى الأغاني التي لم يوزعها أكثر من استماعه للأغاني التي وزعها، مضيفًا: «التوزيع زي مخرج السينما رؤية بس على سماعات».

وبسؤاله عن أفضل مطرب، أجاب: «أحمد سعد صوت مفيش زيه ده لازم ياخد جايزة، أنا بقول الكلام ده من 20 سنة، صوت ملوش مثيل ومساحة وأداء وقبول ورجولة، أنا شايفه من الأصوات الجميلة في مصر، وبالنسبة للوطن العربي صابر الرباعي من الأصوات اللي لا يمكن نتخطاها».

أما عن جائزة أفضل مطربة، فقرر منحها للفنانة مي فاروق والتي وصفها بـ«سلطانة الطرب»، مشيرًا إلى أنها «من الأصوات الرائعة التي لن ينساها التاريخ بسهولة».

وعلى مدار أيام شهر رمضان، تقيم إذاعة «نجوم إف إم» يوميًا، حفلة توزيع جوائز، حيث تستضيف جيهان عبد الله، مشاهير أهل الفن؛ ليرشحوا الأفضل في الأفلام والممثلين والممثلات.