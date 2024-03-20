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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين محمد عبد الرحمن محمد علي الجمال رئيساً للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، بالمستوى الوظيفي العالية بجامعة عين شمس وذلك لمدة عام.