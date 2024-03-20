تراجع غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي للأسبوع الثاني

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استمرار تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس الحالي بمقدار مليوني برميل عن الأسبوع السابق الذي تراجع فيه بمقدار 5ر1 مليون برميل. كان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا للمخزون خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ مخزون الخام الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي 445 مليون برميل، وهو ما يقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط مستواه في مثل هذا التوقيت من العام خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة، إلى تراجع مخزون البنزين بمقدار 3ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون المكررات النفطية بما في ذلك زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 600 ألف برميل خلال الأسبوع، لكنه مازال أقل بنسبة 5% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.