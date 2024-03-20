انهيار منزل خالٍ من السكان في مدينة المنيا دون إصابات

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انهار منزل قديم خالٍ من السكان بمدينة المنيا دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم كائن خلف منظمة الشباب بالمنيا بجوار مسجد اللمطي بمدينة المنيا.



بالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين أن المنزل خالٍ من السكان، وأنه لا يوجد مصابون ولا أي خسائر بشرية.



فرضت قوات الأمن كوردونا حول المنزل، وتم فصل المرافق من كهرباء ومياه وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لإجراء المعاينة بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة؛ لبيان تضررها من عدمه.