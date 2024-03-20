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يد المنيا تحقق أولى انتصاراتها في التصفيات المؤهلة للممتاز

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 7:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 7:41 ص

استهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا مبارياته، في منافسات المرحلة النهائية من بطولة دوري الدرجة المؤهلة للدوري الممتاز، بفوز قوي على أسوان بنتيجة (26-16).

استحوذ فريق المنيا على اللقاء منذ اللحظات الأولى، وتمكن من التقدم بفارق 5 أهداف على  نادي أسوان خلال الشوط، الذى انتهى بنتيجة (15-10)، وواصل الفريق التقدم ليختتم اللقاء بفارق 10 أهداف بنتيجة 26/16 .

كما انتهى لقاء الفرق المنافسة لفريق المنيا بفوز الوطني بمنوف، على الشرقية في منافسات اليوم بنتيجة (29-31).

والجدير بالذكر، أن الفرق تتباري بنظام الدوري من دور واحد على أن يصعد أول وثاني المجموعة لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.


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