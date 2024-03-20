يد المنيا تحقق أولى انتصاراتها في التصفيات المؤهلة للممتاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا مبارياته، في منافسات المرحلة النهائية من بطولة دوري الدرجة المؤهلة للدوري الممتاز، بفوز قوي على أسوان بنتيجة (26-16).

استحوذ فريق المنيا على اللقاء منذ اللحظات الأولى، وتمكن من التقدم بفارق 5 أهداف على نادي أسوان خلال الشوط، الذى انتهى بنتيجة (15-10)، وواصل الفريق التقدم ليختتم اللقاء بفارق 10 أهداف بنتيجة 26/16 .

كما انتهى لقاء الفرق المنافسة لفريق المنيا بفوز الوطني بمنوف، على الشرقية في منافسات اليوم بنتيجة (29-31).

والجدير بالذكر، أن الفرق تتباري بنظام الدوري من دور واحد على أن يصعد أول وثاني المجموعة لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.