قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

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تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء عديدة من الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اودلا وبيتا جنوب المدينة، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في مدينة الخليل، طالت بلدة السموع ويطا.

ووفقًا لما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين إسلام ادعيس وفتحي ادكيدك، خلال اقتحام مدينة الخليل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون وعنبتا، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة ببيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ايال رزق عرفة (27 عاما) وآدم ايمن مزهر (19 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واحتجزت أكثر من 20 فلسطينياً بعد اقتحام منازلهم في بلدة حوسان وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وانطلقت دعوات واسعة لتصعيد المقاومة بكل السبل المتاحة في الضفة الغربية، ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه.