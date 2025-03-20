قال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين السابق، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر في غزة لمدة 57 يومًا؛ كان من المفترض أن يبدأ في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى -التي تستمر 42 يوما- التفاوض على المرحلة الثانية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «إكسترا نيوز»، أن سبب النزاع الحالي هو «الوقف المستدام لإطلاق النار؛ وليس وقفا نهائيا»، وفق الاتفاق الذي جرى بين حكومة نتنياهو والمقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء، برعاية أمريكية وموافقة تامة على الوقف المستدام.

وأوضح أن المرحلة الثانية كان من المفترض أن تشهد الوقف المستدام تليها المرحلة الثالثة التي تتضمن إعادة الإعمار، متابعا: «فجأة، قرر نتنياهو ألا يدخل المرحلة الثانية وعدم التفاوض بشأنها، وبدأ النزاع حول تمديد المرحلة الأولى لأسابيع، أو إلغاء الاتفاق كله والعودة إلى اتفاق آخر».

ورأى أن المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن ، آدم بوهلر لعب دورا رئيسيا وعلنيًا في المفاوضات أوصلها في النهاية إلى العدوان الإسرائيلي الهمجي الحالي، وذلك بعد التفاوض المباشر لأول مرة في التاريخ مع حركة حماس، مشيرا إلى أن الأمر كان صادما بشدة لإسرائيل والغرب، باعتبار أن حركة حماس «مصنفة إرهابية»، فضلا عن كونها حركة معادية للكيان الإسرائيلي.

ونوه أن هذه النقلة -للأسف- لعبت دورا هامًا لكن ليس على المدى القصير؛ بل على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن الدور الأخطر فهو الدور السلبي الذي بدا في الحرب الحالية، عقب استقالة المفاوض الأمريكي، آدم بوهلر؛ بسبب الضغوط الأمريكية الشديدة وتسريب خبر المفاوضات مع حماس.

وشدد أن قراءة المقاومة للموقف الأمريكي من التفاوض من حيث التأثير على موقف نتنياهو لصالح الاتفاق؛ لم تكن دقيقة، لافتا إلى انعكاسه على تمسكها بالوقف المستدام وتمسكها بتلك المبادئ الضرورية.

وأكد أن «المبادئ لا تكفي في التفاوض في لحظات يبدو فيها التفاوض سيسير عكس المقدرات التي في يدك»، لا سيما وأن نتنياهو يستفيد من نظرية الرئيس الأمريكي ترامب -والتي نفس نظريته- بأن التفاوض سيتم تحت النار.