الناقد محمود عبد الشكور: مع أحمد صلاح السعدني عبارات الإشادة تستعيد بريقها

أثنى الناقد محمود عبد الشكور على موهبة الفنان أحمد صلاح السعدني.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "بعض العبارات تفقد بريقها من كثرة استهلاكها، كأن يقال مثلا هذا ممثل كبير ناضج أو هذا ممثل يمتلك أدواته، ولكني أرى أن هذه العبارات تستعيد كامل بريقها، إذا قيلت في حق ممثل من أكثر أبناء جيله اكتشافا لقدراته، ومفاجأة للجمهور، وهو أحمد صلاح السعدني الذي يتألق فيما شاهدنا حتى الآن من حلقات لام شمسية، تأليف ورشة سرد (مريم نعوم) وإخراج كريم الشناوي".

وتابع: "مشاهد كثيرة يعبر فيها بالوجه ونظرة العين وحركة الجسد عن مشاعر متباينة ومتناقضة، بعد أن وضعته الظروف في حيرة بين زوجته وابنه وصديق عمره، وفي مواجهة القانون وامرأة حامل منه، هكذا رأينا أداء قويا من أحمد أمام وكيل النيابة، والزوجة، ووالدة صديقه، وصديقه الذي أفاق من الغيبوبة، وهكذا يعاد في كل مرة اختبار أحمد صلاح السعدني، وينجح في الاختبار بجدارة، والحقيقة أن من كانوا معه في هذه المشاهد كانوا على نفس الموجة، ونفس القدرة والتمكن".

وواصل: "أقول إن أحمد صلاح السعدني من أكثر أبناء جيله تطورا، واشتغالا على نفسه، واختيارا جيدا لأدواره، يفعل ذلك بهدوء وبلا صخب، بدأ في أدوار مرحة خفيفة، ولم أكن أظن أنه قد يتجاوز ذلك، ولكنه يفاجئنا بما لم نتوقع أو ننتظر.

يذكر أن أحمد صلاح السعدني يشارك في بطولة مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي ويشارك في البطولة كل من أمينة خليل ويسرا اللوزي ومحمد شاهين ويتعرض العمل لقضية التحرش بالأطفال.