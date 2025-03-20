أبو عبيدة: ندعو أحرار الأمة إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى وإسناد غزة

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أعرب أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عن تقديره لإسناد اليمن المباشر لأهل غزة، رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمناً لوفائهم للأقصى وفلسطين.

وقال في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس: «لقد تقاطعت اليوم صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب، لتؤكد بأن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالاً من أحرار الأمة لن يُسلموها لأعدائها المتغطرسين».

وأضاف: «ندعو كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى، واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة؛ لكسر شوكة العدو الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه».

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن 85 شهيدًا و133 إصابة وصلوا المستشفيات، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على القطاع.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.