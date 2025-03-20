السعودية: ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 31% في الربع الرابع لعام 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 31% في الربع الرابع لعام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

وقالت الهيئة، في نشرة اليوم أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن نسبة الذكور من المعتمرين بلغت ما يقارب 53%، فيما بلغت نسبة الإناث ما يقارب 47% من إجمالي المعتمرين.

ووفق الهيئة، شكَّل المعتمرون السعوديون 4.5% من إجمالي المعتمرين وكانت منطقة مكة المكرمة الأعلى في عدد معتمري الداخل.

وبينت نتائج النشرة زيادة معتمري الخارج بنسبة قدرها 26.2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونسبة الذين قدموا بتأشيرة العمرة 64.7% من إجمالي معتمري الخارج.

ولفتت إلى أن شهر ديسمبر الماضي يعد الشهر الأعلى من حيث عدد معتمري الخارج بنسبة 38.2% وشهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي الأعلى لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 34% من إجمالي معتمري الداخل.