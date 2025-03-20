اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا بمسطح 166 فدانا

اعتمد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طابا خلال عرض مدير التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، واحتفالات مدينة طابا بمرور 36 عامًا على رفع العلم المصري على أراضيها.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا جاء اتساقًا مع الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة في المنطقة، وفى إطار تنفيذ الرؤية التنمية المستدامة لمدن جنوب سيناء، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن المخطط يمتد على مسطح إجمالي 166 فدانًا، ويستوعب 4256 نسمة، وكان قد حصل على موافقة وزارة الدفاع لعام 2017.

وأشار إلى عرض المخطط الاستراتيجي ومناقشته خلال جلسة الاستماع التي عُقدت بتاريخ 4 فبراير 2025 بحضور ممثلي الوحدة المحلية والجهات التنفيذية للمدينة، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية المنطقة التراثية في طابا، والتي تضم ساحة العلم وشجرة الدوم، كمكونات رئيسية في المخطط.

وأكد أن المخطط يشتمل أيضًا على استخدامات الأراضي المختلفة، مثل السياحية والترفيهية والخدمية والثقافية والسكنية والتجارية، إضافة إلى المشروعات القومية والاستثمارية المقترحة حتى السنة المستهدفة، وذلك بهدف تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمتكاملة على أرض مدينة طابا، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية.