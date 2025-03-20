جيش الاحتلال يحظر انتقال أهل غزة عبر محور صلاح الدين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية، عملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه، بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إلى أن القوات انتشرت خلال العملية حتى وسط محور نتساريم.

وأضاف: «من أجل سلامتكم يحظر الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه والعكس»، قائلًا إن «التحرك من شمال القطاع إلى جنوبه يسمح فقط عبر طريق الرشيد (البحر)».

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، عقب استئناف الحرب.

وفي الساعات الأخيرة، داهم جيش الاحتلال مناطق إضافية في شمال قطاع غزة، بعد أن انسحب عقب وقف إطلاق النار منذ نحو شهرين.

ونقلت وكالة «معا»، عن القناة السابعة العبرية، قولها إن طائرات الاحتلال هاجمت الليلة نحو 20 هدفا في قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة منذ يومين على قطاع غزة، استئنافا للحرب، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات.