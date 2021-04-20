مساع تونسية لتنسيق الجهود قبل مفاوضات صندوق النقد والبنك العالمي



التقى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة كلا من وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، وذلك لتنسيق الجهود قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.



وذكر بيان لرئاسة الحكومة اليوم أن اللقاء يأتي في إطار مزيد من التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر القادم للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة تطبيقه.



واعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن الهدف من هذه الزيارة هو إقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.