ميركل تهنئ لاشت بترشحه لخلافتها في ديوان المستشارية

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشت، على ترشيحه من جانب الاتحاد المسيحي لخلافتها في المستشارية.

وبحسب تغريدة للمتحدث باسم ميركل، شتفن زايبرت، أعلنت ميركل اليوم الثلاثاء: "أمنياتي القلبية، عزيزي أرمين لاشت، للمهمة الجديدة بصفتك المرشح للمستشارية من الاتحاد المسيحي... أتطلع للشهور القادمة من تعاوننا".

وقال لاشت أمام صحفيين، اليوم، في مقر الحزب المسيحي الديمقراطي، ردا على سؤال عما إذا كان يرى نفسه مدعوما بشكل كافي من ميركل في البحث عن مرشح للمستشارية: "إن المستشارة أوضحت دائما أنها ستظل محايدة في هذه المسألة وأنها ترغب في التحفظ وعدم تحديد من يكون خلفا لها"، مضيفا: "اعتبر ذلك موقفا محترما للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتميه إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الائتلاف الحاكم بألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما يعد الاتحاد أكبر تكتل بالبرلمان الألماني "بوندستاج" ويتصدر استطلاعات الرأي، ما يضع لاشت في موقع رئيسي لخلافة أنجيلا ميركل، التي ستتنحى بعد أكثر من 15 عاما في السلطة.