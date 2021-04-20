اليوم انطلاق فعاليات أهلا رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنطلق، اليوم الثلاثاء، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، احتفالات ليالي رمضان الثقافية تحت عنوان "أهلا رمضان" والتي تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وتتضمن ليالي رمضان العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، منها ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، وورش الحكي، وعروض مسرحية وغنائية، وكورال الأطفال، وفقرات ترفيهية كالساحر والأراجوز والسيرك، وأنشطة متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة من خلال ورش الدمج، ودوري المواهب في مجالات العزف والغناء وإلقاء الشعر.

يشار إلى أن جميع الأنشطة تقدم مجانا للأطفال وذويهم، بالإضافة لمعرض للكتب والإصدارات، ومعرض منتجات ذوي الهمم، ومعرض فن تشكيلي للوحات الأطفال.

وتأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.