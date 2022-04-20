«المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا يعين رئيسة جديدة للتحول الاقتصادي

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(د ب أ)- عين حزب "المؤتمر الوطني أبريلالأفريقي الحاكم" في جنوب أفريقيا وزيرة المستوطنات البشرية مامولوكو كوباي رئيسة للتحول الاقتصادي.

وتخلف كوبا، 43 عاما/، اينوك جودونجوانا، الذي تخلى عن منصبه الحزبي ذي النفوذ ، بعد أن تم تعيينه وزيرا للمالية أغسطس الماضي.

وسيتم صدور بيان حول تعيين كوباي في وقت لاحق، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الحزب، بول مابي هاتفيا أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة المالية في ردها بالبريد الإلكتروني على تساؤلات في هذا الصدد أن كوباي تعمل حاليا في منصب القائم بأعمال وزير المالية، بينما يزور جودونجوانا واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

وأضافت الوزارة أن جودونجوانا سيعود إلى جنوب أفريقيا في 25 أبريل.

وكان قد تم تعيين كوباي في منصب وزيرة المستوطنات البشرية في أغسطس الماضي.

وستضطلع إدارتها بدور مهم في جهود الإغاثة بعد أسوأ فيضانات شهدتها جنوب أفريقيا، منذ حوالي ثلاثة عقود والتي أودت بحياة أكثر من 400 شخص في إقليمين ودمرت آلاف المنازل.