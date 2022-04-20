الخطوط الجوية اليمنية تعلن تسيير رحلة أسبوعية من مطار صنعاء إلى عمان من الأحد



أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء تسيير رحلة أسبوعيا من مطار صنعاء الدولي(الخاضع لسيطرة الحوثيين)، إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك ضمن شروط الهدنة المؤقتة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري.



وقالت اليمنية في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بشرى سارة لجميع المسافرين، نعلن عن تسيير رحلة كل أسبوع من صنعاء إلى عمان والعودة ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق 24 أبريل".



وأشادت الخطوط الجوية اليمنية "باتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة بهدف تخفيف معاناة اليمنيين".



وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن هدنة لمدة شهرين، تتضمن إيقاف جميع العمليات العسكرية في البلاد، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة(غرباً)، وتشغيل رحلتين أسبوعيا عبر مطار صنعاء، مع فتح عدد من المنافذ في بعض المناطق بما فيها مدينة تعز(وسط البلاد).



جدير بالذكر، أن التحالف الذي تقوده السعودية، يفرض حظراً جوياً على حركة الملاحة في مطار صنعاء من عام 2016، مستثنياً الرحلات الأممية والإنسانية.



ومنذ نحو ثماني سنوات تشهد البلاد، معارك مسلحة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، عقب انقلاب الأخيرين على السلطة وسيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بقوة السلاح.