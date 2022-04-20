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الأهلي يواصل تجهيز معلول لمواجهة الرجاء

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:05 ص

واصل علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات التأهيل على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد العربي الزاولي.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.


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