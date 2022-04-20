 روسيا تعلن نجاح إطلاق صاروخ «سارمات» العابر للقارات.. وبوتين: لا مثيل له في العالم - بوابة الشروق
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روسيا تعلن نجاح إطلاق صاروخ «سارمات» العابر للقارات.. وبوتين: لا مثيل له في العالم

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 5:11 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أطلقت بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز «سارمات» من قاعدة «بليسيتسك» الفضائية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأربعاء.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء بأن الإطلاق الأول لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز «سارمات» تم في إطار «اختبارات حكومية».

وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى «منطقة معينة» في إقليم «كامتشاتكا».

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الروسي على الاختبار الناجح للصاروخ الذي «لا مثيل له في العالم»، قائلًا: «هذا الصاروخ سيضمن أمن روسيا وسيجبر هؤلاء المهووسين الذين يحاولون تهديدها على التفكير».

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