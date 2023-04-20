نشرت بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخططا لتوسيع إحدى المستوطنات شرق المدينة المقدسة إلى 5 أضعاف مساحتها الحالية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المخطط الذي نشرته بلدية القدس جاء بالتعاون مع شركة "شيكون فيبينوي"، ويحتوي على تأكيدات بتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا في شرقي القدس".

وأضافت أن المخطط الجديد سيحيل المستوطنة من حجمها الحالي 300 وحدة إلى 1500 وحدة استيطانية.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن هذا المخطط سيتسبب في بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوبا، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية.

يشار إلى أن مخطط "جفعات همتوس"، كان قد تم إقراره من أكثر من 10 سنوات، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة استيطانية.

وفيما تم نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية في المستوطنة ذاتها قبل ثلاثة سنوات، تقوم السلطات الإسرائيلية هذه الأيام بمد البنى التحتية، تمهيدا لأعمال بناء مستقبلي فيها.