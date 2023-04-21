إصابة فلسطينيين بالرصاص وعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا في نابلس

أصيب فلسطينيان بالرصاص مساء اليوم الخميس، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا، جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما بالكتف والآخر باليد، إضافة إلى 30 آخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.

وكانت مواجهات، قد اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم.