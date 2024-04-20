قالت الفنانة وفاء عامر، إنها «محظوظة جدًا» بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل «حق عرب»، والذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أن «العوضي فنان متواضع يحب الناس، كما أنه شخصية مؤدبة تحترم الأكبر سنا».

وأكملت: «لا يتعامل كنجم، بل يتعامل كأنه أصغر ممثل في موقع التصوير، وعينه على كل حاجة بأدب، ويتردد يقول الملحوظة للمخرج أو الممثل الزميل، هو شخص يستحق النجاح ويستاهل الناس تحبه».

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق، قائلة: «المخرج عظيم جدًا مطمئن وجميل ومهتم بالتفاصيل، كمان اشتغلت مع ممثلين داخلين سانين سنانهم على المشاهد»، بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنها مازالت تتعلم الكثير على مدار مسيرتها الفنية، مختتمة: «اللي عاوز يفضل كويس لازم يكون كبير في عين الناس، ده بيكبرني أكثر ويعليني».

مسلسل «حق عرب» بطولة الفنانين: أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، وسامح السيد، ووفاء مكي، وأحمد عبد الله محمود، وإبراهيم السمان، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وتامر شلتوت، ويمنى طولان، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.