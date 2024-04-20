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تبحث القيادة السياسية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، احتمال نقل مقرها إلى خارج قطر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ذلك يأتي مع تزايد ضغوط أعضاء الكونجرس الأمريكي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها.

وأوضحت الصحيفة، أن الحركة تواصلت مع دولتين إحداهما سلطنة عمان بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.

وبينت الصحيفة أن مغادرة حماس قطر يمكن أن تحبط مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال وسيط عربي مطلع للصحيفة: "توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود إشارات أو احتمالات تذكر لاستئنافها في أي وقت قريب".