بدا مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راضيا عن أداء لاعبيه في مباراة مازيمبي التي انتهت بالتعادل السلبي، اليوم السبت، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة جدا والجو حر للغاية، اللاعبون فعلوا كل شيء، وكان بالإمكان أن تنتهي المباراة بفوز أحد الفريقين، لأنهما أضاعا العديد من الفرص".

وأضاف المدرب السويسري: "أعرف جيدا أن التأهل من مباراتين، انتهى اللقاء بدون أهداف والحسم في القاهرة ولم يحسم شيء في ظل هذه النتيجة".

وأشار: "أريد الفوز دائما وتسجيل الأهداف في كل المباريات والملاعب، ولكن أعلم أن هذا غير ممكن دائما، فالمباراة كانت بين فريقين في منتهى القوة".

وشدد: "بالتالي لابد من الاستعداد بشكل جيد جدا والتعافي بعد إرهاق شديد وأن نحاول أن نسجل الأهداف إيابا لنتأهل للنهائي".

وتابع: "حارس المرمى دوره التصدي للفرص ومنع الأهداف، وبالفعل مصطفى شوبير قدم اليوم أداء جيدا للغاية، ولكن للأسف أضاع المهاجمون فرصا خطيرة وأتمنى أن يعوضوا ذلك في مباراة العودة".

وأتم كولر تصريحاته طسأتابع المباراة أكثر من مرة في الطائرة، وأستغل طول فترة الطيران في تحليل الإيجابيات والسلبيات ومناقشتها مع الفريق ومتابعة مباريات أخرى لمازيمبي والتشاور مع الجهاز المعاون ومحلل الأداء".